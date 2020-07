Lecce – Lazio – L’assurda espulsione di Patric – VIDEO (Di martedì 7 luglio 2020) Quantomeno singolare e piuttosto inutile il gesto di Patric, centrocampista della Lazio, impegnata sul campo del Lecce, in vantaggio per 2 a 1, in piena zona recupero. Il calciatore spagnolo, probabilmente per nervosismo infatti morde sul braccio il difensore salentino Donati, che si lamenta prontamente con l’arbitro che non interviene subito, ma con l’ausilio della tecnologia espelle il calciatore biancoceleste dal campo. Patric de la Lazio vient quand même de mordre un joueur de Lecce. #LecceLazio pic.twitter.com/ChSxW5QlsK — Feuille de Match (@Feuille2Match ) July 7, 2020 Lecce – Lazio – L’assurda espulsione di Patric – VIDEO Giornal.it. Leggi su giornal

