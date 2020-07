L’assist di Platinette a Pro Vita: «L’utero in affitto è violenza, i rapporti omosessuali sono poliamorosi: non serve matrimonio» (Di martedì 7 luglio 2020) L’intervista di Platinette è stata accolta con la gioia massima da Pro Vita e chi per essi. Nel suo intervento Mauro Coruzzi ha affermato che «il ddl contro l’omofobia non serve» e che «i rapporti omosessuali sono poliamorosi, che bisogno c’è del matrimonio?». Una lunghissima lista di luoghi comuni che hanno un solo effetto: allontanare ancora di più la comunità LGBTQ+ dall’obiettivo, facendola apparire diversa e – sopra ogni cosa – incapace di monogamia. Nemmeno a dirlo, il riferimento è solo agli omosessuali e tanti saluti a lesbiche, bisessuali, transessuali a cui evidentemente a Platinette poco interessa. LEGGI ANCHE >>> Varese, sospeso primario che a marzo ha insultato un paziente dicendo di non voler «perdere tempo per operare questi froci» Pro Vita ... Leggi su giornalettismo

