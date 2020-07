J-Ax nuova canzone Una voglia assurda: “Barbara d’Urso? Non volevo essere polemico” (Di martedì 7 luglio 2020) Tra le hit dell’estate 2020 non manca J-Ax con la nuova canzone intitolata Una voglia assurda. Tra una strofa e l’altra pure un riferimento a Live-Non è la d’Urso, il programma Mediaset in prima serata scritto e condotto da Barbara d’Urso. Nel brano il rapper fa riferimento all’inseguimento di una giornalista di Barbarella con l’elicottero … L'articolo J-Ax nuova canzone Una voglia assurda: “Barbara d’Urso? Non volevo essere polemico” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

cbxini : NUOVA CANZONE ????????? - furanchan95 : RT @ale_ciarrox98: stavo pensando che se Ermal e Fabrizio scrivono una nuova canzone insieme, e Ermal la inserisce nell’album che uscirà ne… - ariadipinta : la fiducia nella musica di un artista si vede quando metti la sua nuova canzone nella tua playlist personale prima ancora di sentirla - amorosoal : @CaroPappa13 @levantecanta Adoro la nuova canzone di levante,ma non è proprio una canzone estiva solo perché uscita… - goIdensIumbers_ : Canzone nuova di Levante bellissima solo che ho dovuto cercare il testo perché a primo ascolto non avevo capito un'acca -

Ultime Notizie dalla rete : nuova canzone Lucariello, candidato 5 stelle: nuova canzone contro De Luca - IL VIDEO Napoli.zon Boni: «C’è voglia di respirare di nuovo»-Video Con Pedrini inaugura Lazzaretto on stage

Sabato la prima data della rassegna organizzata dal Comune di Bergamo per far ripartire la scena culturale e degli spettacoli dal vivo nella nostra città. La Bergamo della cultura dal vivo riparte da ...

Dalla Riviera ad Owo: il nuovo singolo di Fadi

E’ tutto girato in Riviera, in particolare nella sua Riccione, il video del nuovo singolo di Fadi “Owo“. Dopo la partecipazione al festival di Sanremo, nella sezione giovani, il cantautore afro-romagn ...

