Incidente in litoranea, due giovani in ‘codice rosso’ (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa) – Tre feriti, due dei quali trasportati in codice rosso dalla ambulanza Humanitas e da quella del Saut agli ospedali di Eboli e Battipaglia. E’ questo il bilancio di un Incidente avvenuto in serata sulla strada litoranea, tre chilometri dopo il Campolongo Hospital in direzione Capaccio Paestum. Coinvolte un’auto guidata da una donna che stava svoltando e un’altra con a bordo un 36enne e un 40enne italiani, i due feriti più gravi. Sul posto, già triste teatro di sanguinosi incidenti, le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso. L'articolo Incidente in litoranea, due giovani in ‘codice rosso’ proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Scontro pauroso tra due auto in provincia di Milano. Una bimba di 7 mesi è stata portata via dall'elisoccorso in codice rosso. Maxi incidente stradale a Carpiano, nel Milanese. Poco prima delle 18.30 ...

Un uomo con il figlio si è schiantato contro un trattore mentre viaggiava a bordo di uno scooter. Il tremendo incidente è avvenuto nel comune di Sabaudia sulla via Litoranea: ancora da accertare le ca ...

Scontro pauroso tra due auto in provincia di Milano. Una bimba di 7 mesi è stata portata via dall'elisoccorso in codice rosso. Maxi incidente stradale a Carpiano, nel Milanese. Poco prima delle 18.30 ...

Un uomo con il figlio si è schiantato contro un trattore mentre viaggiava a bordo di uno scooter. Il tremendo incidente è avvenuto nel comune di Sabaudia sulla via Litoranea: ancora da accertare le ca ...