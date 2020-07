Il Ladro Di Cardellini, in uscita sulle piattaforme streaming una commedia gentile e stralunata (Di martedì 7 luglio 2020) Il Ladro Di Cardellini di Carlo Luglio esordisce stasera, in anteprima assoluta, all’interno del programma di "Estate A Corte", la rassegna diretta da Giuseppe Colella, Fabio Gargano e Pietro Pizzimento che si svolgerà dal 7 luglio al 24 agosto nella cornice della Fondazione Foqus ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Una di quelle arene estive che, in un’estate che non assomiglia a nessun’altra, acquistano un significato diverso. Non solo occasione per recuperare i film dell’annata, ma anche per lanciarne alcuni che, per l’emergenza Coronavirus, attendono ancora una programmazione. E, più in generale, per dare slancio a una stagione cinematografica in faticosa ripartenza. E perciò il programma è ricco di incontri con attori e registi, tra cui Mario Martone, Elio Germano col suo Ligabue, Marco D'Amore col suo esordio dietro la ... Leggi su optimagazine

