Giuseppe Conte, la crisi è paurosa (e non è salvo intese) (Di martedì 7 luglio 2020) L’evanescenza del governo e la durezza della crisi. In una manciata di ore la cronaca politica ed economica squaderna in tutta la sua drammaticità l’asincronia fra la politica e la realtà, con la prima che riesce solo a procrastinare e a vivacchiare a colpi di “salvo intese” e la seconda che si presenta in tutta la sua gravità attraverso i dati impietosi di tre (tre!) istituzioni economiche nazionali e internazionali. Da un lato un esecutivo che licenzia il Decreto semplificazioni - che sarebbe dovuto essere l’architrave del rilancio post-Covid - al termine di una maratona notturna, alle 4 di notte, come se fosse una scatola vuota, rimandando tutti i nodi irrisolti a ulteriori trattative fra partner di maggioranza, non a caso Conte cerca poi di rimediare con una conferenza stampa in cui racconta il via libera (ma non definitivo) ... Leggi su huffingtonpost

