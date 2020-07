Formula 1 – Camilleri chiede una risposta immediata al suo team: “Charles spettacolare, Vettel invece…” (Di martedì 7 luglio 2020) Lo spettacolo della Formula 1 è iniziato lo scorso fine settimana col Gp d’Austria, vinto da un eccezionale Valtteri Bottas, seguito da Leclerc e Norris sul podio. Una prima gara ricca di colpi di scena nonostante l’assenza di pubblico in tribuna. Pool/Getty ImagesUna gara di alti e bassi per la Ferrari, col giovane Leclerc che è riuscito in una splendida rimonta, conquistando il primo podio stagionale e invece Sebastian Vettel che non è riuscito a far meglio del decimo posto. Fiero e soddisfatto del lavoro in pista e del risultato ottenuto da Leclerc, Louis Camilleri ha così commentato il Gp d’Austria: “Charles ha dato spettacolo ieri in Austria, sia nella capacità di approfittare delle opportunità che gli si sono presentate nel finale sia, soprattutto, nel difendersi quando era attaccato da vetture più ... Leggi su sportfair

