Drink all’anguria e zenzero: una bibita rinfrescante! La ricetta (Di martedì 7 luglio 2020) Il Drink all’anguria è una bibita rinfrescante ideale per il periodo estivo. Fresca e dissetante è adatta a tutti i palati! La ricetta del Drink all’anguria e zenzero: una bibita rigenerante Il Drink all’anguria è una bibita rinfrescante ideale per il periodo estivo. Fresca e dissetante è adatta a tutti i palati! Golosa e colorata è la bevanda simbolo dell’estate e può essere alcolica o analcolica. In qualunque modo venga preparata è sempre una vera delizia! Vediamo insieme la ricetta del Drink all’anguria e zenzero: analcolico, fresco e da far bere anche ai più piccoli Ingredienti 600 gr anguria 1 cm di radice di zenzero fette di lime ghiaccio q.b. 1 cucchiaio zucchero FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Granita al melone: dessert fresco e dissetante! La ricetta ricetta Drink ... Leggi su bloglive

