Dl Semplificazioni, via libera all’alba “salvo intese” su cantieri rapidi e abuso d’ufficio. Grandi opere, c’è la lista ma slittano i commissari (Di martedì 7 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 6 luglioArriva intorno alle 4 del mattino il via libera “salvo intese” sul decreto Semplificazioni, dopo circa sei ore di Consiglio dei ministri. Un accordo di massima nel governo è arrivato dopo quattro ore di trattativa sulle deroghe alle norme sugli appalti e sulle opere pubbliche da affidare a commissari sul “modello Genova”, ma anche sulla modifica al reato di abuso d’ufficio, con la riserva fino all’ultimo di Italia viva. Le spaccature più marcate sarebbero state superate, assicurano più fonti di governo, ma restano ancora aspetti tecnici da definire. Resta fuori dal testo approvato l’elenco delle Grandi opere, più o meno 50, per il quale ci sarà tempo fino a fine anno per la nomina dei commissari. Passa ance il Programma nazionale di riforma, che stabilisce le linee ... Leggi su open.online

