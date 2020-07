Decreto Semplificazioni: in FVG potenziamento linea ferroviaria Venezia-Trieste (Di martedì 7 luglio 2020) Giuseppe Conte: il Decreto Semplificazioni “è il trampolino di lancio di cui l’Italia ha bisogno in questo momento”. Le opere strategiche approvateTra le opere strategiche approvate dal Cdm ci sono “la Salerno-Reggio Calabria, la Palermo-Catania-Messina, la Pescara-Roma, la Pescara-Bari, la Venezia-Trieste, la Gronda, la Ionica, l’ampliamento della Salaria, la Pontina, l’anello ferroviario di Roma, la ferrovia La Spezia-Parma, la Brescia-Verona”. Le opere idricheTra le opere idriche ci sono nove dighe (di nuova realizzazione o per cui è necessaria la messa in sicurezza) in Sardegna, la Traversa Lago d’Idro in provincia di Brescia, l’Acquedotto del Peschiera per aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento potabile e il Mose per la salvaguardia di Venezia. Le opere ferroviarieTra le ... Leggi su udine20

