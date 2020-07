Coutinho in vacanza a Napoli: un saluto ad Allan e gita in barca (VIDEO) (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Philippe Coutinho è in vacanza a Napoli: il fantasista brasiliano di proprietà del Barcellona ma attualmente in forza al Bayern Monaco, infatti, ha pubblicato su Instagram una “stories” che lo ritrae in barca con in braccio sua figlia. L’ex Inter è arrivato in città ieri sera, pare per trascorrere qualche giorno insieme con Allan, di cui è grande amico e connazionale. L'articolo Coutinho in vacanza a Napoli: un saluto ad Allan e gita in barca (VIDEO) proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

