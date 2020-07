Corporee geometrie per Pappi Corsicato (Di mercoledì 8 luglio 2020) Per questo mese è certo Napoli la capitale del teatro italiano. A fianco al Festival, si è aperta una iniziativa di tutto rispetto del Mercadante, teatro nazionale, Scena aperta. In uno spazio, funzionale e suggestivo, nel cuore del Maschio Angioino lo stabile ha intrapreso una propria rassegna, in parte utile a mandare in scena lavori che il lockdown aveva congelato, ma anche dotata di novità originali. Questo fine settimana una prova (che si annuncia straordinaria, come sempre) di Mimmo Borrelli, … Continua L'articolo Corporee geometrie per Pappi Corsicato proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Corporee geometrie per Pappi Corsicato

