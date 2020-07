Coronavirus, in Lombardia 53 contagi in 24 ore. Aumentano i morti: sono 13, ieri si erano fermati a 3 (Di martedì 7 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 7 luglio Il bollettino del 7 luglio contagi in calo in Lombardia. Dopo i 111 casi di ieri e i 98 di due giorni fa, nelle ultime 24 ore i nuovi casi registrati nella regione sono stati 53. Il totale delle persone contagiate da Coronavirus nella regione è arrivato così a 94.580. Il numero dei nuovi decessi invece è di 13, 10 in più di ieri quando erano fermi a 3 e oltre il doppio di due giorni fa quando invece erano 6. Il totale dei decessi nella regione è così arrivato a 16.713. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 36, il dato è invariato rispetto a ieri. Ad essere ricoverati in ospedale sono invece 229 persone, 4 in meno rispetto a ieri. I pazienti in isolamento domiciliare sono 8.809. In tutta le regione le persone positive al Covid-19 sono così 9.074. Il numero di persone guarite ... Leggi su open.online

