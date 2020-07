Cassa Integrazione INPS, il punto al 7 luglio da Cazzola sull’intervento della Gnecchi (Di martedì 7 luglio 2020) Ricevo e con grande soddisfazione, permetteteci la modestia, pubblico questo bell’elogio che il Professor Giuliano Cazzola fa della nostra intervista alla Vice Presidente INPS Maria Luisa Gnecchi, siamo contenti il nostro intento sia stato raggiunto ‘dare un’informazione corretta’. Il nostro scopo era aiutare quanti sono in difficoltà, cercando di comprendere direttamente ‘alla fonte’ quanto stia accadendo e a nostra volta rendere noto all’INPS le problematiche che stanno incontrando i lavoratori, facendoci portavoce delle loro rimostranze e dei loro dubbi. La redazione di Pensionipertutti ci tiene a ringraziare pubblicamente Giuliano Cazzola prima di pubblicare il suo editoriale, confidando che il Professore possa ‘perdonarci’ questa premessa che anticipa in realtà un articolo a firma sua. Cassa Integrazione INPS, ... Leggi su pensionipertutti

matteosalvinimi : #Salvini: Conte è recordman mondiale di annunci, ma abbiamo visto quanto valgono. Su cassa integrazione, sul tagli… - LegaSalvini : Ancora 2 milioni di lavoratori aspettano la cassa integrazione. Le promesse di Conte? Il grande bluff. - ilfoglio_it : Il segretario Landini nega (e non si capisce perché), ma i documenti parlano chiaro sulla cassa integrazione: la… - ercus61 : RT @LegaSalvini: Ancora 2 milioni di lavoratori aspettano la cassa integrazione. Le promesse di Conte? Il grande bluff. - FrancoCastelve : @StefaniaSiben Ora se vuol parlare di cose serie parliamo dei danni che questo Governo sta facendo. La Ocean Viking… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassa Integrazione

Il nuovo decreto introduce anche e soprattutto una deroga a quanto previsto dal dl Rilancio per ottenere le 18 settimane di cassa integrazione, concedendo le 4 in più subito senza dover attendere il ...uno dei paesi più colpiti dalla pandemia, e con il blocco niente più spedizioni – ha sottolineato Toscoz -. Le vendite regionali e all’estero sono crollate, ma la cooperativa non ha messo in cassa ...