C9 Mae attacca Santorin: “Skin razzista”. Jack Etienne interviene e calma gli animi (Di martedì 7 luglio 2020) L’amministratore delegato di Cloud9, Jack Etienne, ha replicato alle dichiarazioni rilasciate dalla responsabile operativa dell’organizzazione, Mae “C9 Mae” Gabbert. C9 Mae aveva infatti espresso la sua contrarietà all’utilizzo di una skin con tema “poliziesco” da parte di un giocatore di League of Legends. Nel tweet in questione, la Operation Manager si è rivolta al jungler di FlyQuest, Lucas “Santorin” Tao Kilmer Larsen, puntando il dito sulla skin Captain Volibear a tema poliziesco usata da Santorin in una recente partita esports contro Evil Geniuses. Mae Gabbert ha infatti sostenuto che quella skin fosse “razzista”, indicando un sostegno di Santorin alla polizia statunitense e un velato disprezzo nei confronti delle rivendicazioni del movimento Black Lives Matter. Dichiarazioni che hanno reso inevitabile ... Leggi su esports247

