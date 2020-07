Bologna, l’avvocato di Carola Rackete si candida a sindaco. Odia la destra ed è una fan delle Sardine (Di martedì 7 luglio 2020) Anti-salviniana come pochi e attivista gay quanto basta. In più ha tutelato in sede civile Carola Rackete, la tedesca “capitana” della Sea Watch, al cui comandò entrò di prepotenza in un porto italiano speronando una motovedetta della Finanza. Insomma, alla sinistra manca solo il “cosa vuoi di più dalla vita?” di un famoso Amaro prima di candidarla a sindaco di Bologna. Parliamo di Cathy La Torre, siciliana trapiantata sotto la città delle Due Torri, nome ricorrente nelle frequenti polemiche “da e verso” l’universo Lgtb. C’è una foto che la immortala accanto a Monica Cirinnà con addosso una maglietta con scritto (font Polizia) Frociaria di Stato. Cathy La Torre è un’icona dell’attivismo Lgtb Ancora lei ribaltò il famoso motto storaciano indossando ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Bologna, l’avvocato di Carola Rackete si candida a sindaco. Odia la destra ed è una fan delle Sardine… - Teresat14547770 : Anti-Salvini e fan delle sardine: si candida l'avvocato di Carola Rackete - - LPincia : RT @51inif: Anti-Salvini e fan delle sardine: si candida l'avvocato di Carola Rackete - - leonemaschio : RT @51inif: Anti-Salvini e fan delle sardine: si candida l'avvocato di Carola Rackete - - Massimo01867495 : RT @51inif: Anti-Salvini e fan delle sardine: si candida l'avvocato di Carola Rackete - -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna l’avvocato Coronavirus, la Gvs di Bologna assume 120 persone per produrre più mascherine Corriere della Sera