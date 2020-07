Bimba travolta, il pirata ai domiciliari (Di martedì 7 luglio 2020) Antonio Borrelli La vittima, 9 anni, era sulle strisce con la famiglia. L'uomo è fuggito, poi si è costituito È una calda domenica sera d'estate a Bagnolo Mella, nella Bassa Bresciana. Papà, mamma e le due figlie - una di nove anni e l'altra di soli pochi mesi - stanno rincasando dopo una festa di compleanno in un parco a pochi metri da casa. Sono circa le 23 quando la serata di serenità viene spezzata per sempre. La famiglia sta attraversando viale Italia, nel pieno centro del paese, sulle strisce pedonali quando proprio in quel momento sopraggiunge un'auto che travolge la mamma e la figlia maggiore. Lo schianto è devastante e colpisce in pieno la piccola Menar, che perde la vita a soli nove anni. La madre, Soede, donna di nazionalità marocchina che vive nel Bresciano sin da quando è piccola, è stata ricoverata ... Leggi su ilgiornale

