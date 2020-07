Barbara Palombelli confida la sua dieta per tenersi in forma a 66 anni (Di martedì 7 luglio 2020) Ha 66 anni Barbara Palombelli e li porta davvero bene, ci chiediamo quindi quale sia la sua dieta. Risposta arrivata tra le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. Ovviamente scopriamo che mangia poco, che fa un po’ di attività fisica tutti i giorni e che dorme senza alcun problema. Il suo stile di vita è quindi sano, in più la Palombelli ha aggiunto che va spesso dal medico e non è tutto. La giornalista e conduttrice non ha dubbi che la disciplina e un’organizzazione militare siano alla base di tutto, è così che riesce a reggere il ritmo delle ore in tv senza mostrare stanchezza. La sua arma segreta sembra sia lo yoga a cui dedica due pomeriggi a settimana. Pratica Iyengar yoga che l’aiuta a mantenere la concentrazione. Inoltre, ogni giorno fa 20 minuti di cyclette, ce l’ha nel suo camerino, quindi non ha scuse e riesce sempre ... Leggi su ultimenotizieflash

