Anziana disabile morta d'infarto dopo lo sfratto da Posillipo, il Comune di Napoli rinvia la procedura «a data da destinarsi» (Di martedì 7 luglio 2020) Una vittoria che sa di sconfitta per gli abitanti degli alloggi comunali di via Posillipo che stamattina avrebbero dovuto lasciare gli immobili. Mentre gruppi di cittadini, esponenti di associazioni... Leggi su ilmattino

magicaGrmente22 : Anziana disabile morta d'infarto dopo lo sfratto da Posillipo, il Comune di Napoli rinvia la procedura «a data da... - deangelis692_de : Cerco badante per mia nonna anziana disabile. Solo bianche meglio italiane Astenersi neri filippini e limitrofi - Scisciano : Napoli, anziana disabile morta dopo sfratto. Sapignoli (Lega): “De Magistris riferisca” - Victorycarneval : RT @SapignoliSimona: In una città nella quale i centri sociali amici del sindaco occupano stabili pubblici senza mai esser sfiorati da alcu… - SapignoliSimona : In una città nella quale i centri sociali amici del sindaco occupano stabili pubblici senza mai esser sfiorati da a… -