Alba Parietti, qualcosa non va nello scatto: gli haters attaccano (Di martedì 7 luglio 2020) Alba Parietti ha pubblicato uno scatto da Ibiza, tuttavia qualcosa non convince e gli haters partono all'attacco: pioggia di critiche. Fonte: Instagram @AlbaPariettiAlba si trova a Ibiza in compagnia del giovane violinista Cristiano Urso, i due sono legati da una grande e sincera amicizia e non è raro vederli insieme sui social. Lo scatto della vacanza ha scatenato gli haters della showgirl nei commenti, ma cosa è successo? Alba Parietti, lo scatto scatena i fan Fonte: Instagram @AlbaParietti"Con il mio amico violinista, è adorabile" ha scritto Alba Parietti nel suo scatto da Ibiza in compagnia dell'amico musicista, Cristiano Urso. Nella foto Alba sfoggia i suoi capelli corti, già nei mesi scorsi aveva detto addio alle extension mostrandosi al naturale, per cui non stupisce il nuovo look corto e sbarazzino.

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti Alba Parietti e la sua chiacchierata vita sentimentale, da Franco Oppini a Christopher Lambert Corriere della Sera Ritratti di storie partigiane: doppio appuntamento a Villadeati

Doppia presentazione libraria, con la testimonianza del partigiano Gustavo Ottolenghi, sabato 18 luglio alle ore 18,30 alla San Remigio di Villadeati, dove Gad Lerner e Alba Parietti presenteranno le ...

Vip senza scarpe, la seduzione parte dai piedi

Per tenere i follower incollati allo schermo, le vip sanno sfoderare tutte le loro grazie. Sono tante le armi di seduzione a loro disposizione e le usano tutte per stupire e ammaliare: curve burrose o ...

