Zaia stringe le maglie sui rientri in Veneto: isolamento e tampone obbligatorio (Di lunedì 6 luglio 2020) AGI - Un viaggio in Serbia di uno dei titolari dell'azienda vicentina Laserjet ha rivelato quello a cui nessuno dall'inizio dell'emergenza coronavirus ad oggi aveva mai ipotizzato. Ovvero che sanitari e amministratori potrebbero trovarsi davanti persone che rifiutano deliberatamente le cure, mentendo sulla loro salute e infischiandosene delle norme di sicurezza. Così, come già accaduto diverse volte dal 21 febbraio, trovato il 'vulnus', il governatore del Veneto Luca Zaia tenta di metterci una pezza a colpi di ordinanze. L'ha fatto anche oggi presentando una norma regionale che prevede l'obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni nei casi di contatto a rischio con soggetti positivi, di ingresso in Veneto da paesi a rischio e di compresenza di febbre e difficoltà respiratoria; obbligo di due tamponi per chi torna in Veneto da viaggi di lavoro della durata ... Leggi su agi

Il Veneto torna ad avere paura. L’indice RT che riguarda la contagiosità è schizzato letteralmente passando da un livello basso di rischio, pari a 0,43 all’attuale 1,63, superando la soglia di sicurez ...

