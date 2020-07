Temptation Island 2020, Ciavy e Valeria si sono lasciati? (Di lunedì 6 luglio 2020) La coppia composta da Ciavy e Valeria, fidanzati da 4 anni, è fra quelle che nel primo appuntamento di Temptation Island 2020 è spiccata per caratteri forti e citazioni che con uno schiocco di dita si sono trasformati in meme sui social. Alla base la ripresa di una fiducia che a quanto sembra era venuta meno soprattutto dopo un episodio che ha inciso fortemente nella vita sentimentale dei due e che è stato rivelato da Valeria: "Non ho scoperto solo messaggi, ma era in albergo con un'altra ragazza. Ho scoperto i suoi tradimenti. Anche se non l’ha mai ammesso, io lo so. L’ho visto con i miei occhi".La frase rimasta impressa nella mente di Ciavy è stata: Lui ha detto che una donna gli serve perché gli porti la colazione a letto. Pensa che io sia un maggiordomo? Se sono diventata appiccicosa, controllandogli i movimenti, è ... Leggi su blogo

trash_italiano : 'Ti ho visto che le spalmavi l'Amuchina' [Temptation Island, 2020] - simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - gossipblogit : Temptation Island 2020, Ciavy e Valeria si sono lasciati? - adaalighi : RT @ilvocio: L'hanno chiamato 'Temptation island' perché 'Puttan Island' pareva brutto? Maria @MariaServidio2 #4luglio #ilvocio #programma… - lciae8 : Sono terminate le riprese di Temptation Island: io prego e attendo l'unfollow di Andrea ad Anna -