Solidarietà e tutela dei diritti umani sono i tratti distintivi della Toscana

Un ulteriore somma di quasi 120 mila euro è stata messa a disposizione dalla Regione per lo scorrimento della graduatoria dei progetti riservati al sistema sanitario toscano nell'ambito del programma delle attività di cooperazione sanitaria internazionale 2019-2020. L'atto è stato deliberato nell'ultima seduta di Giunta su proposta dell'assessore per il diritto alla salute, Stefania Saccardi, stanziando ulteriori 117 mila e 787 euro, che si aggiungono ai precedenti 400 mila euro, finanziati a suo tempo per l'avvio pubblico di presentazione dei progetti. Tutti i 15 progetti presentati sono stati valutati positivamente e ammessi al finanziamento. In ordine di graduatoria, sono stati finanziati dal primo all'undicesimo posto, fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione.

