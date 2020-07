Si tuffa da un pedalò e non lo vedono più: morto annegato a 28 anni (Di lunedì 6 luglio 2020) Una notizia tremenda ha scosso la prima domenica di luglio italiana. Un giovane di appena 28 anni ha perso la vita a Santa Croce Farra D’Alpago, un comune in provincia di Belluno. Secondo quanto finora ricostruito, il ragazzo aveva deciso di tuffarsi da un pedalò. Una volta entrato in acqua, non è riuscito però più a riemergere, facendo scattare subito l’allarme. Una fatalità incredibile, che ha gettato nello sconforto i suoi amici e familiari. Un triste epilogo che nessuno sperava ci fosse. Entrando più nello specifico nei dettagli, il 28enne sarebbe deceduto per annegamento. Probabilmente è stato colto da un malore improvviso una volta gettatosi nel lago e, avendo quindi perso i sensi, si sarebbe affogato. Non è potuto tornare a galla e quindi è sopraggiunta la morte. La stampa locale ha anche aggiunto che la ... Leggi su caffeinamagazine

