Serie A, le statistiche della 31° giornata: si parte con Lecce-Lazio e Milan-Juventus (Di lunedì 6 luglio 2020) La 31° giornata di Serie A comincia martedì 7 luglio alle 19,30 con la partita Lecce-Lazio: sono 29 i precedenti tra le due formazioni nel torneo con sei vittorie giallorosse, sei pareggi e 17 successi biancocelesti. Luis Alberto raggiungerà le 100 presenze in campionato, il centrocampista spagnolo ha servito finora 35 assist nella competizione. Alle 21,45 big match Milan-Juventus: questa sarà la sfida numero 170 a San Siro tra le due formazioni, i rossoneri sono la compagine contro cui i bianconeri hanno perso più gare nel torneo (49) subendo 215 gol. Nelle ultime 14 partite giocate però il diavolo ha trionfato una sola volta (22 ottobre 2016 1-0) e ha perso le restanti 13. Osservato speciale sarà senza dubbio Zlatan Ibrahimovic: lo svedese infatti ha giocato le sue prime 70 partite in Serie A con la maglia della Juventus realizzando 23 ... Leggi su sportface

SerieA : La classifica aggiornata dopo la 3??0??ª giornata! ???? Scopri le statistiche del campionato sull’App ufficiale di Le… - SerieA : La classifica aggiornata dopo la 2??8??ª giornata! ???? Scopri le statistiche del campionato sull’App ufficiale di L… - acmilan : Today's opener was Rebic's 8th goal in 9 Serie A games. Check out all numerical tidbits from today's match ??… - campi8ni_37 : RT @SerieA: La classifica aggiornata dopo la 3??0??ª giornata! ???? Scopri le statistiche del campionato sull’App ufficiale di Lega Serie A.… - sportface2016 : Tutte le statistiche della 31° giornata di #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Serie statistiche Serie A, 31^ giornata: presentazione, numeri, curiosità e statistiche Sky Sport Credi che stavolta Setti darà a Juric le garanzie per costruire un ciclo in serie A?

* I sondaggi hanno lo scopo di consentire agli utenti del sito di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Non basandosi su un campione scientifico, non hanno valore statistico.

Serie A, le statistiche della 31° giornata: si parte con Lecce-Lazio e Milan-Juventus

La 31° giornata di Serie A comincia martedì 7 luglio alle 19,30 con la partita Lecce-Lazio: sono 29 i precedenti tra le due formazioni nel torneo con sei vittorie giallorosse, sei pareggi e 17 success ...

* I sondaggi hanno lo scopo di consentire agli utenti del sito di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Non basandosi su un campione scientifico, non hanno valore statistico.La 31° giornata di Serie A comincia martedì 7 luglio alle 19,30 con la partita Lecce-Lazio: sono 29 i precedenti tra le due formazioni nel torneo con sei vittorie giallorosse, sei pareggi e 17 success ...