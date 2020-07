Roma, sequestrato l’attico di Bruno Peres in zona Eur (Di lunedì 6 luglio 2020) Nottata complicata per Bruno Peres. Il terzino brasiliano della Roma alle 4 del mattino si è visto piombare i carabinieri in casa per sequestrare il prestigioso attico in cui viveva, in zona Eur. L’operazione ha portato all’arresto di 28 persone per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso, emissione di fatture ed altro. Bruno Peres non avrebbe comunque nulla a che fare con l’indagine, essendo un semplice affittuario. Leggi su sportface

sportface2016 : #ASRoma, disavventura per #BrunoPeres: l’appartamento di cui è affittuario è stato posto sotto sigilli nell’ambito… - CarlottaMiller_ : RT @CorSport: #Roma, i carabinieri da #BrunoPeres: sequestrato l'attico del brasiliano ?? - CorSport : #Roma, i carabinieri da #BrunoPeres: sequestrato l'attico del brasiliano ?? - sportli26181512 : #Roma, i carabinieri da Bruno Peres: sequestrato l’attico del brasiliano: Alle 4 i militari hanno apposto i sigilli… - sportli26181512 : Sequestrato l’attico di Bruno Peres. Ma lui non c’entra niente: Sequestrato l’attico di Bruno Peres. Ma lui non c’e… -