Roma, lancia pietre contro le auto in corsa: ragazza rischia di perdere un occhio – VIDEO (Di lunedì 6 luglio 2020) Una ragazza di 32 anni rischia di perdere la vista da un occhio dopo che un uomo l’ha colpita al volto con una grossa pietra L’assurda e violenta vicenda si è svolta nella serata di venerdì 3 luglio 2020 a Roma, un uomo ha improvvisamente inizio a lanciare grosse pietre contro gli automobilisti. Con il suo … L'articolo Roma, lancia pietre contro le auto in corsa: ragazza rischia di perdere un occhio – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Follia su Via Casilina il 3 luglio 2020, dove un uomo ha cominciato a lanciare massi contro gli automobilisti all'altezza di Via Primavera. Gli eventi si sono svolti di venerdì sera, quando l'uomo dal ...