Quella foto in cui Morricone e Sergio Leone erano compagni di scuola (Di lunedì 6 luglio 2020) Essere compagni di scuola negli anni Trenta-Quaranta. Il sodalizio tra il regista Sergio Leone – l’inventore del genere spaghetti western – e il compositore Ennio Morricone affonda le sue radici tra i banchi delle elementari. C’è una foto di Leone e Morricone che, in queste ore dopo la notizia della tragica scomparsa del maestro compositore, sta tornando a circolare nuovamente sui social network. Si tratta di una vecchia immagine che ritrae, nella stessa fila, i due scolari Sergio Leone ed Ennio Morricone in una foto di classe. LEGGI ANCHE > È morto Ennio Morricone Leone e Morricone, la foto insieme tra i banchi di scuola Leone Sergio e #Morricone Ennio in terza elementare, nel 1937. pic.twitter.com/g7w61XDsia — Daniela Brogi (@DanielaBrogi) July 6, 2020 La foto risale al 1937, periodo precedente alla seconda guerra mondiale. Sergio ... Leggi su giornalettismo

disinformatico : A @Repubblica fanno lavorare gente che non sa nemmeno scegliere la foto del monte Rusmore vera. Quella SENZA OBAMA.… - dcalpirela : @Ourstarrynight3 Ha ragione. Condannaniamo tutti gli assembramenti a partire da quegli del 25 Aprile in piena Pande… - ginIemon : Io comunque vorrei urlare ogni volta che leggo dei commenti tipo “ma sei incinta?!” sotto a foto di donne che hanno… - haeilspam : RT @amosvoIkov: — quella foto è bella, ma era meglio col sorriso ci facciamo la guerra perché la pace fa schifo - amore_grammi1 : Da quando ho quella foto di Matteo come sfondo del telefono ogni volta che lo guardo mi prende un mezzo infarto. -

Ultime Notizie dalla rete : Quella foto HTTP/1.1 Server Too Busy