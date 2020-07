Ogni Mattina, Adriana Volpe e Alessio Viola tirano una frecciatina a Giancarlo Magalli (Di lunedì 6 luglio 2020) Non le mandano certo a dire. La coppia composta da Adriana Volpe e Alessio Viola, alla guida di “Ogni Mattina” su Tv8, ha instaurato un rapporto molto complice tra battute e frecciatine che non passano inosservate sui social. L’ultima, seppur indirettamente, riguarda Giancarlo Magalli. “Oggi è una giornata particolare (…) oggi è il compleanno di Alessio: auguri! Tu festeggi 45 anni, che bello!”, sono state le parole di Adriana rivolte al giornalista a inizio puntata. “Ma che hai detto il numero?”, la replica di Viola. “Non potevo?”. “Ma un’altra volta? Ma ci sei ricascata! Ma che dici l’età?! Già una volta hai fatto casino…”, è stata la risposta (ironica) di Viola, a cui l’ex padrona di casa de “I Fatti Vostri” ha tenuto il gioco tra le risate ... Leggi su ilfattoquotidiano

