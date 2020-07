Morto Ennio Morricone, il grande musicista e compositore (Di lunedì 6 luglio 2020) Morto Ennio Morricone, il grande compositore musicale. Il premio Oscar. è Morto nella notte in una clinica romana a seguito di una caduta che gli aveva provocato la rottura del femore. Il grande musicista e compositore era stato autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale, come ad esempio Per un pugno di dollari, C’era una volta in America, Nuovo cinema Paradiso, Malena. Morricone aveva 93 anni. Qualche giorno fa si era rotto il femore. Morricone I PREMI OSCAR Ha ricevuto due premi Oscar, uno nel 2007 e uno nel 2016. Ha collaborato con i grandi del cinema, iniziando con Sergio Leone, padre dei film Spaghetti Western, per poi passare a nomi come Bertolucci e Carpenter e tanti altri, rendendo ancora migliori i loro film grazie alle musiche eccellenti. Le sue musiche sono state usate in più di 60 film ... Leggi su ilcorrieredellacitta

