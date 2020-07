Milan, comunicato a Maldini l’arrivo di Rangnick: offerto un ruolo da ambasciatore per l’attuale dt (Di lunedì 6 luglio 2020) Novità importante rivelata da Sky Sport: è stato infatti comunicato ufficialmente a Maldini l’arrivo di Ralf Rangnick. Le ultime Importanti novità riferite da Sky Sport sul futuro del Milan. È stato ufficialmente comunicato a Paolo Maldini che a fine stagione arriverà Ralf Rangnick. Il manager tedesco rivestirà il doppio ruolo di allenatore e direttore sportivo, obbligando l’attuale direttore tecnico a farsi da parte. A Maldini, riporta Sky, è stato offerto un ruolo da ambasciatore del club. ruolo che, a meno di clamorose sorprese, l’ex capitano rossonero rifiuterà lasciando quindi il club. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

(Milano, 6 luglio 2020) - Gli ultimi due scontri diretti, in Coppa Italia, sono finiti con due pareggi al 90'. Il terzo di fila si gioca a 3,30 – Rebic ancora in gol è dato a 3,50, Ronaldo viaggia ava ...Il Milan ha deciso (e forse già comunicato al manager del giocatore) che a breve sarà presentata una proposta d'acquisto per Milenkovic. La Fiorentina aspetta, considera la valutazione del difensore n ...