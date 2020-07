M5S: Di Battista e Casaleggio a cena insieme a Testaccio (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - A cena insieme a Testaccio, in una pizzeria del noto quartiere capitolino. Alessandro Di Battista e Davide Casaleggio sono stati ripresi dalle telecamere di IV Repubblica mentre a Palazzo Chigi era in corso il Consiglio dei ministri chiamato ad approvare il dl semplificazioni. Con loro, Pietro Dettori ed Enrica Sabatini, soci -assieme a Casaleggio che la presiede- dell'associazione Rousseau. Leggi su liberoquotidiano

Sì alle alleanze locali con il Pd e anche al Mes, se vengono tolte le condizioni, e ok ai voti di Forza Italia. E' la posizione del sottosegretario M5s all'Interno Carlo Sibilia, intervistato dal Corr ...