Jasmine Carrisi, pesanti insulti: “Ma non ti vergogni con quella lingua?” (Di lunedì 6 luglio 2020) Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, è stata attaccata sotto una sua foto su Instagram dai diversi follower. Jasmine Carrisi (fonte Instagram @JasmineCarrisi).jpgÈ da qualche settimana che Jasmine si trova sotto i riflettori. La ragazza ha finalmente palesato cosa desidera fare da grande: la cantante. Infatti è già uscito il suo primo singolo Ego in cui la giovane mostra le sue doti da rapper. Il brano però ha scatenato non poche polemiche soprattutto tra i suoi follower. In ogni caso tutta la famiglia Carrisi appoggia pienamente Jasmine e la sta aiutando anche a far diffondere la sua canzone. La prima fan è mamma Lecciso che dal suo profilo Instagram ha invitato più volte i suoi follower a scaricare il brano della figlia. Ovviamente per far circolare il singolo, Jasmine è molto più ... Leggi su chenews

