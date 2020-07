Inter, Marotta: “Grande amarezza per non aver ottenuto i tre punti” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Grande amarezza e delusione di non aver ottenuto i tre punti nella parte iniziale della gara. Soprattutto per gli episodi, come il rigore sbagliato“. Queste le parole di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, dopo la sconfitta dei nerazzurri per 2-1 a San Siro contro il Bologna. “Conte si è molto arrabbiato e lo deve essere – ha aggiunto Marotta – Da oggi ha iniziato a pensare al Verona. Le sue critiche servono a far comprendere il personaggio, quello che pretende da se stesso e dai giocatori“. Poi sulla situazione di Lautaro Martinez ed Eriksen: “Lautaro può essere in una fase involutiva della carriera, le continue voci lo condizionano – ha spiegato l’ad – Gli serve serenità per dare il suo contributo. Nella prima parte della stagione abbiamo ammirato il grande giocatore che e’, ... Leggi su sportface

FBiasin : Prima di comprare nuove e luccicanti lampadine bisogna sistemare l’impianto elettrico, altrimenti continueranno a s… - FcInterNewsit : Post Inter-Bologna, Conte furibondo negli spogliatoi: un'ora a colloquio con Marotta, Ausilio e Oriali - tuttosport : #Inter, #Marotta: '#Conte molto arrabbiato'. Poi la stoccata a #Lautaro ed #Eriksen ??? ?? - passione_inter : Il rimprovero di Marotta a Lautaro: 'Deve ritrovare serenità, condizionato dalle voci di mercato' -… - it_inter : #Marotta su #Lautaro: 'L'Inter non vuole mai vendere i giocatori più importanti. Adesso deve ritrovare quella seren… -