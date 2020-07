Inter, l’amarezza di Marotta: “Conte arrabbiato, dirigenza delusa. Da Lautaro ed Eriksen ci aspettiamo di più” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Ci sono amarezza e delusione per aver perso dopo la prestazione della prima parte di gara e per gli episodi, vedi il calcio di rigore sbagliato. Ci siamo dilungati con Conte e insieme alla dirigenza per fare una disamina del momento e esprimere il nostro disappunto per una vittoria che non è arrivata”. Si è espresso così Beppe Marotta, ad dell’Inter, nel giorno successivo all’amaro ko contro il Bologna. Ai microfoni di Sky Sport, Marotta ha inoltre aggiunto un pensiero a proposito di Conte e di due singoli come Lautaro ed Eriksen: “Conte ha iniziato a pensare alla prossima, è arrabbiato, la critica anche a se stesso serve a far capire che uomo è. Esistono due elementi: la parte agonistica cioè il campionato e l’europa League, e il calciomercato. Noi non vogliamo vendere giocatori importanti, Lautaro ... Leggi su sportfair

