Infortunio Correa, tegola Lazio: l’esito degli esami ed i tempi di recupero (Di lunedì 6 luglio 2020) Infortunio Correa – Nella giornata di ieri lavoro di scarico per i titolari di Lazio-Milan, seduta completa per il resto del gruppo che, sul campo, ha svolto inizialmente un riscaldamento atletico. Successivamente, esercitazioni sul possesso palla per la squadra che ha preso parte ad alcuni torelli e ad una partita a squadre incentrata proprio sulla gestione della sfera. La seduta si è conclusa con un lavoro suddiviso per reparti: esercizi sul posizionamento e sulla difesa dell’area per il comparto arretrato, combinazioni e tiri in porta per il reparto offensivo. Brutte notizie per l’attaccante Correa: gli esami a cui si è sottoposto il giorno seguente alla partita hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale. Stop di circa 10-15 giorno. Lazio, maledetto lockdown. Ma tutta questa fretta di riprendere? La Juve è una ... Leggi su calcioweb.eu

