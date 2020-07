“Il Tso per chi rifiuta le cure? Uno strumento utile” afferma il presidente dei sindaci, Antonio Decaro (Di lunedì 6 luglio 2020) Se al vertice dei governatori preferiti dagli italiani c’è il veneto Luca Zaia, per quel che riguarda i sindaci, il primo cittadino ‘più amato’ è quello di Bari, Antonio Decaro (tra l’altro anche presidente dell’Anci). Ebbene, dimostrando grande sintonia proprio con il governatore più amato, in un’intervista rilasciata a ‘La Nazione’ su come arginare i contagi, Decaro ne ha condiviso la proposta spiegando che, “I trattamenti sanitari obbligatori (Tso) possono essere uno strumento molto utile, in casi estremi e ben definiti, per tenere sotto controllo l’epidemia, isolando i possibili diffusori del Covid 19 che violino le norme di quarantena”. Decaro: “Tso? Sono competenza dei sindaci” Oltretutto tiene a precisare il presidente dei sindaci italiani, che ”i trattamenti sanitari ... Leggi su italiasera

