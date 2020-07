Il Parma protesta: “Troppi errori arbitrali, esprimiamo il nostro disappunto” (Di lunedì 6 luglio 2020) Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, con un comunicato apparso sul sito ufficiale del club, ha espresso tutta la frustrazione degli emiliani per un trattamento arbitrale giudicato sfavorevole. Non possiamo non esprimere il nostro disappunto di fronte alle valutazioni di una serie di episodi che si sono verificati sia nella nostra area di rigore che in quelle avversarie, soprattutto nelle cinque partite disputate dopo il lockdown. Non è mia intenzione analizzarli uno ad uno, ed è giusto anche accettare l’eventuale errore. Sbagliamo tutti, siamo esseri umani: posso sbagliare io a volte ad acquistare un giocatore, può sbagliare l’attaccante davanti alla porta o il difensore in marcatura. È fisiologico anche l’errore di un arbitro. Nessuna dietrologia, e serve maggiore attenzione da parte nostra. Il dato però inizia a essere ... Leggi su ilnapolista

