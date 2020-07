Il furto della vergogna, appello per il go-kart regalato da Lino Apicella al piccolo Thiago (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Fate girare la foto del go-kart che Lino Apicella aveva regalato al piccolo Thiago completo di modifica per i bambini”. E’ l’appello lanciato da Laura, cugina del poliziotto di 37 anni travolto e ucciso il 27 aprile scorso a Napoli dall’auto sulla quale viaggiava un gruppo di rapinatori che poco prima avevano provato a scassinare un bancomat. Nei giorni scorsi il go-kart è stato rubato dal garage della famiglia dell’agente scelto a Villaricca, comune in provincia di Napoli. “E’ un regalo a cui mio nipote teneva tantissimo. Se qualcuno sa qualcosa si faccia avanti” prosegue il messaggio della donna inviato via WhatsApp a Gianni Simioli, conduttore del programma radiofonico “La Radiazza”. Il furto è avvenuto giovedì scorso nel box auto della ... Leggi su anteprima24

_Carabinieri_ : Commettevano furti a Case Comunali e uffici della Polizia Locale asportando armi, munizioni, carte di identità e da… - NotizieFrance : Furto in casa Apicella, lo sfogo della moglie dell’agente morto durante il tentativo di fermare due rapinatori… - JOYCEDlVlSlON : @woland1964 è brutto quel post, aldilà della rabbia per vedersi svaligiata casa. Brutto e offensivo nei confronti d… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse6.7.2020 To: USA PRESIDENT MR. D.J. TRUMP – FROM: R. PAU – ITALIAN TRADE.UNIONS MINISTER 7) al mondo… - napolista : Commisso sul furto a Ribery: “Faremo il possibile per far tornare a Franck la tranquillità necessaria” Il patron de… -