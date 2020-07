**Governo: via libera Cdm a Pnr e assestamento bilancio** (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, cominciato a tarda sera, ha dato già il disco verde al Programma nazionale di riforme e al ddl di assestamento di bilancio e al rendiconto di Stato. I lavori della riunione procedono spediti, sono infatti già stati approvati i primi articoli del dl semplificazioni, riferiscono fonti di governo. Leggi su iltempo

È davvero tutto qui il nodo da sciogliere? La questione comunque non è chiusa. A fine mese, quando è previsto l’arrivo in Parlamento del decreto sugli ammortizzatori sociali, verrà fatto un nuovo tent ...

Dl semplificazioni, quasi 100 pagine e 48 articoli. Ma ci sono nodi da sciogliere

Il Consiglio dei Ministri, convocato alle 21:30 a Palazzo Chigi ma iniziato con un'ora e mezza di ritardo, segue un ordine del giorno piuttosto corposo. Tre i temi fondamentali da trattare nel corso d ...

Il Consiglio dei Ministri, convocato alle 21:30 a Palazzo Chigi ma iniziato con un'ora e mezza di ritardo, segue un ordine del giorno piuttosto corposo. Tre i temi fondamentali da trattare nel corso d ...