Flavio Insinna, la straziante confessione a Io e Te: “Quando se ne è andato siamo esplosi di dolore” (Di lunedì 6 luglio 2020) Flavio Insinna a Io e te parla della morte del padre Qualche tempo fa Flavio Insinna e Pierluigi Diaco si sono incontrati fortuitamente in un ristorante della Capitale. in quell’occasione il conduttore de L’Eredità gli aveva promesso che sarebbe andato ospite in una puntata di Io e Te. A distanza di tempo il professionista romano ha mantenuto la promessa, infatti era presente nell’appuntamento in onda venerdì 3 luglio 2020. L’ex padrone di casa del game show Affari Tuoi non piace molto parlare di sé e rilasciare delle intervista, infatti nel programma pomeridiano di Rai Uno ha ribadito: “Si rischia di passare la vita a dire “io, io, io, io…”, e “io” è un pronome rischiosissimo”. Poi Insinna ha parlato del dolore lacerante che lui e sua madre hanno provato in occasione della morte del padre. ... Leggi su kontrokultura

