False mail dall’Agenzia delle Entrate: occhio alla “truffa del direttore” (Di lunedì 6 luglio 2020) La truffa del direttore: cos’è e come funziona Una nuova truffa che si insidia in una semplice mail. Il tentativo di phishing, dal nome piuttosto esplicativo, “la truffa del direttore“, è costituito da una mail che riporta falsamente il logo dell’Agenzia delle Entrate. Nel testo si invitano gli utenti a seguire le istruzioni e cliccare su un file allegato per scoprire se i pagamenti sono in regola o meno. Ma vediamo meglio che cos’è e coma funziona la truffa del direttore. Si tratta di una truffa in piena regola, un nuovo caso del cosiddetto phishing, vale a dire un raggiro via internet, e in particolare tramite mail, con la quale i malintenzionati cercano di ottenere informazioni personali sulla vittima, come dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile. A lanciare l’allarme su questa mail che molti utenti ... Leggi su tpi

