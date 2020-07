Fabrizio Corona, la denuncia choc: “7 mesi di carcere e nemmeno un’ora d’aria” (Di lunedì 6 luglio 2020) È il post social di Fabrizio Corona ad aver fatto il giro del web. Non si parla d’altro che dell’uscita del suo nuovo libro, “Come ho inventato l’Italia”. Il post publicato poche ore fa da Fabrizio Corona è già uno dei più chiacchierati del giorno. Ad essere stato pubblicato sul social più in voga del … L'articolo Fabrizio Corona, la denuncia choc: “7 mesi di carcere e nemmeno un’ora d’aria” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

GiuSette7 : @GiorgioCMascion Come il figlio di Fabrizio Corona? O era della Lucarelli ?? - GIOURSO : RT @CasAntonio88: @GiusCandela Ma poi intende Fabrizio Corona, Gabriele Parpiglia e Francesco !? Sto buttando dei nomi li... non mi linciat… - GIOURSO : RT @Aletti_Marco73: @stanzaselvaggia @GiusCandela @stanzaselvaggia che prende le diverse di Fabrizio e Gabriele? Non ci capisco più nulla..… - AriaE98 : RT @YellowithF: E a questo punto, se #KanyeWest vince davvero le elezioni, io mi posso anche aspettare Simon Cowell come regina d'Inghilter… - IingziIiu : chi mi ha fatto trovare il video di fabrizio corona mentre ascolta bad boy in palestra francesca ovviamente -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Corona Fabrizio Corona, la denuncia choc: “7 mesi di carcere e nemmeno un’ora d’aria” ViaggiNews.com Pierluigi Diaco e il ‘linciaggio mediatico’

Siamo all’assurdo. Criticato a più riprese dai media e sui social, Pierluigi Diaco ha una bizzarra teoria. Dietro agli “attacchi” ci sarebbero tre persone. Non fa i cognomi ma gli identikit sono pales ...

Belen a Capri con il suo nuovo fidanzato: all'“Anema e Core” canta anche con la Moric

A giudicare dal fine settimana caprese di Belen Rodriguez sembra che abbia già dimenticato Stefano De Martino. La showgirl argentina ha trascorso sabato e domenica sull'isola in compagnia della sua nu ...

Siamo all’assurdo. Criticato a più riprese dai media e sui social, Pierluigi Diaco ha una bizzarra teoria. Dietro agli “attacchi” ci sarebbero tre persone. Non fa i cognomi ma gli identikit sono pales ...A giudicare dal fine settimana caprese di Belen Rodriguez sembra che abbia già dimenticato Stefano De Martino. La showgirl argentina ha trascorso sabato e domenica sull'isola in compagnia della sua nu ...