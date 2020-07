Ennio Morricone morto: pare sia una bufala condivisa sui social (Di lunedì 6 luglio 2020) Da qualche minuto la notizia della morte di Ennio Morricone corre sui social. Nessuna agenzia di stampa, nessun comunicato della famiglia. A dare la notizia, come si può vedere dalla immagine che apre questo post, è stato il giornalista Clemente Mimum sui social. Da Twitter infatti annunciava la morte del grandissimo maestro. La notizia della morte di Ennio Morricone è stata quindi diffusa via social da utenti che hanno letto questo messaggio e che addolorati, si sono dispiaciuti per questa perdita. Molti altri giornalisti però, hanno subito dichiarato che si tratta di una bufala nata su Facebook e come purtroppo, spesso accade, si sta diffondendo alla velocità della luce sui social senza che sia vera. LA MORTE DI Ennio Morricone SOLO UNA bufala social? Non avendo notizie certe, ci limitiamo a riportare quelle che sono le fonti che possiamo ... Leggi su ultimenotizieflash

Ultime Notizie dalla rete : Ennio Morricone HTTP/1.1 Server Too Busy