Ennio Morricone: il pop, la dance e perfino un archetipo house. Da “Dance on” a “Il cielo in una stanza” (Di lunedì 6 luglio 2020) C’è un pezzo, si chiama ‘dance On’, che Ennio Morricone compone nel 1978. E che viene poi utilizzato in diversi film, da ‘Così Come Sei’ di Lattuada con Mastroianni e Natassja Kinski, al mitico ‘Un Sacco Bello’ di Verdone (la scena nel parcheggio dell’ospedale mentre Renato Scarpa viene curato dal “Dottorino”). Si tratta di un brano minore nella sterminata discografia morriconiana, che infatti viene un po’ “palleggiato” tra diverse pellicole perché utilizzato come sfondo sonoro, più che come tema, per momenti danzerecci in genere, o di relax, di svago, è un po’ il “mood scanzonato” adattabile a diverse situazioni, se dovessimo dirla da pubblicitari. Eppure, ‘dance On’ è un brano seminale. Ed è una fotografia perfetta del genio che ... Leggi su ilfattoquotidiano

