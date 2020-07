È morto Ennio Morricone Il compositore orgoglio italiano nel mondo (Di lunedì 6 luglio 2020) L’Italia perde il suo musicista contemporaneo più importante. A 92 anni è morto Ennio Morricone, compositore di centinaia di brani, di colonne sonore indimenticabili Autore di arrangiamenti per le più importanti canzoni prodotte da Rca a metà del secolo scorso, ha poi dedicato alle musiche da film, in particolare. Gabriel Oboe, da Mission, è semplicemente emozionante, come in realtà altre come i brani per i film di Tornatore, i primi di Verdone, le serie tv come “Cefalonia” e molte molte altre ancora, tutte colonne sonore meravigliose. Premio Oscar alla carriera, Ennio Morricone orgoglio italiano nel mondo. L'articolo È morto Ennio Morricone <span class="subtitle">Il compositore orgoglio italiano nel mondo</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

