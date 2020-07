Dybala raggiunge Platini ed è pronto a firmare un rinnovo d’oro (Di lunedì 6 luglio 2020) Dybala come Platini: la Juventus tratta il rinnovo a cifre lusso. Il numero 10 bianconero post Covid è il giocatore più decisivo della Serie A Paulo Dybala è guarito dal Covid-19 ed è tornato ancora più forte. In questo momento, parlano i numeri per lui – è il giocatore più decisivo della Serie A. Come sottolinea Gazzetta la Joya ha segnato 95 reti con la maglia della Juventus e sabato sera ha raggiunto Michel Platini per gol segnati in bianconero in Serie A (68). Un altro motivo per mettere fretta alla Continassa: questione rinnovo. Si sono intensificati i contatti con contatti tra Jorge Antun, procuratore di Dybala, e Fabio Paratici. Manca ancora l’intesa, ma il club bianconero è fiducioso di riuscire a ... Leggi su calcionews24

il graffio del lunedì

Tanta roba in questo week end sportivo. Da quale sorpresa partiamo? Dall’Inter di Conte che si fa beffare e surclassare dal Bologna (1-2) e deve dare addio anche allo scudetto (ultimo obiettivo che le ...

