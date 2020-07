Coronavirus, l’infettivologo: “Malattia indebolita, nessun tsunami in arrivo” (Di lunedì 6 luglio 2020) Coronavirus, una seconda ondata potrebbe esserci ma non critica come la prima. Lo assicura il professor Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, intervistato da Radio Marte. Non dovremmo tornare alla situazione di marzo. Anche nel peggiore dei casi. E’ questo quanto riferisce il professor Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, intervenuto … L'articolo Coronavirus, l’infettivologo: “Malattia indebolita, nessun tsunami in arrivo” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

PaoloBMb70 : Ma se sapevano già tutto, porco di un mondo porco, allora ... E poi sono io lo stronzo che pensa male?! Si, però, m… - SonSempreIoEh : toh, altra cosa che qualcuno (non ricordo chi esattamente, ma di sicuro un coglione sbroccato) diceva da marzo… - EUNotizie : RT @Corriere: ?? Il coronavirus infetta come prima? Gli scienziati si dividono, ma c'è chi chiede di non abbassare la guardia. Per l’infetti… - DorisZi58972363 : RT @Corriere: Coronavirus, l’infettivologo Giuseppe Ippolito avverte: «Vedo pochi usare le mascherine ma è un errore, il virus circola» e c… - zazoomblog : Coronavirus: l’infettivologo Bassetti spiega perché i focolai “non devono preoccuparci. Dare i numeri senza differe… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’infettivologo Tso coronavirus: come funziona e il «reato di epidemia» Corriere della Sera