Cicogna a Temptation Island, l’annuncio della coppia: “Baby 3, ti aspettiamo” (Di lunedì 6 luglio 2020) Anno dopo anno Temptation Island risulta tra gli appuntamenti estivi più seguiti in Italia e sancisce ufficialmente l’inizio dell’estate. Il pubblico di Canale 5 lo ama e ogni anno si trova a schierarsi per un partner o l’altro, e a shippare l’unione o pregare per la resa di una o più determinate coppie di partecipanti. Ogni anno vede la nascita dei propri beniamini. Anche il presentatore di Temptation Island, Filippo Bisciglia è tra i più acclamati del giro. Il suo modo di gestire le discussioni all’interno dello show è sempre condito da tatto e rispetto nei confronti dei sentimenti in ballo. Durante gli anni Temptation Island ha distrutto e ricomposto molte, moltissime coppie. C’è chi si è mollato, chi ha deciso di darsi un’altra opportunità e chi, invece, dopo aver partecipato al ... Leggi su caffeinamagazine

