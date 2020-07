BTP Futura, i dati della prima emissione (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – Da lunedì 6 a venerdì 10 luglio sarà possibile sottoscrivere il primo BTP Futura, emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il codice ISIN del titolo è IT0005415283. Il titolo sarà interamente destinato al rilancio dell’economia nazionale e avrà una struttura innovativa che premia la fiducia nella ripresa dell’Italia con cedole annuali garantite e rendimento crescente nel tempo. Le caratteristiche del BTP Futura sono: – Durata: 10 anni e rimborso dell’intero capitale nominale a scadenza – Rendimento: cedole semestrali con tassi cedolari annui minimi garantiti a rendimento crescente nel tempo in 3 step: per i primi 4 ann1: 1,15% dal quinto al settimo anno: 1,30% dall’ottavo al decimo anno: 1,45% I tassi definitivi saranno resi noti al termine del collocamento. – ... Leggi su quifinanza

bermat : avete già dimostrato il vostro patriottismo comprando i BTP Futura? - SpeculaThor : RT @beppescienza: «Btp Futura, parte l’emissione. Bel nome, poco rendimento e parecchio rischio» mio post sui nuovi titoli del Tesoro con c… - SmorfiaDigitale : Sprint Borse, a Milano Intesa-Ubi sorvegliate speciali. Per BTp Futura domanda o... - StampaFin : Tutto sul collocamento del Btp Futura, al via oggi Debutta il nuovo titolo di Stato dedicato ai piccoli risparmiato… - Noovyis : (Come funziona e quanto rende il BTp Futura) - -